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Fahrettin Altun'dan ''128 milyar dolar'' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin '128 milyar dolar nerede' sorusuna cevap verdi.

Muhalefetin Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 

Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '128 milyar dolar' tartışmasına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Paylaşımını, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bu sabahki 128 milyar dolar açıklamaları üzerinden yapan Altun, "128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek!" ifadelerini kullandı.

Altun'un paylaşımı şu şekilde:

Etiketler fahrettin altun 128 milyar dolar
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