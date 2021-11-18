Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 15'e çekti. Peki faiz indirimi ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 15'e çekti. TCMB böylece art arda üç toplantıda 400 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (MB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. TCMB’nin bu görev için birden fazla aracı olmasına rağmen, faiz oranlarını etkileme yeteneği, en belirgin ve etkili para politikası aracıdır.

Literatürde düşük faiz oranları borçlanma maliyetlerini düşürür, bunun da ekonomiye genişletici bir etki yaratması beklenebilir. Bu beklentiye girilmeden önce enflasyon oranları ve kredibilite göz önünde bulundurulmalıdır.

Merkez bankası faizi indirimi yaptığında piyasaları enflasyonun azalacağına ikna edebilirse uzun vadeli faizler de düşecektir. Bu şekilde borçlanma maliyeti azalabilir ve ekonomik genişleme gerçekleşebilir.

Enflasyonun yüzde 20 seviyelerinde yüksek seyrettiği bir durumda faiz indirimi enflasyon beklentilerini tutamaz. Bunun sonucunda risk primi, uzun vadeli faizler ve kur artabilir.