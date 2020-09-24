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  3. 24 Eylül 2020 14:05

Faiz kararı Doların da euro'nun da ateşini söndürdü! İşte son rakamlar

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugünkü toplantısında faizi 2 puan arttırma kararı aldı. Bu karar sonrası Dolar ve Euro'da gerileme gözlendi. Dolar/TL şu dakikalarda 7.62 TL'den, Euro/TL 8,88 TL'den, Sterlin ise 9,75 TL'den işlem görüyor. Gram altının satış fiyatı ise 456 TL.

Faiz kararı Doların da euro'nun da ateşini söndürdü! İşte son rakamlar
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Piyasalar için beklenen kritik gün geldi. TCMB'de bugün yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı verildi. TCMB Para Politikası Kurulu, faiz oranlarını 2 puan arttırarak faizi 10,25'e yükseltti.

Merkez'in bu kararının ardından rekor üstüne rekor kıran dövizde de gerileme gözlendi.

TCMB'nin kararı sonrası gerileyen dolar/TL ise, 7,5566'ya kadar indi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar/TL, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 7,6120 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise dün 9,03 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi yeniledikten sonra faiz kararı sonrası bugün 8,81 TL seviyesinde yer alıyor. 

Altının gram fiyatı 456 liradan, çeyrek altın 751 liradan ve cumhuriyet altını 2.992 liradan alıcı buluyor.

Analistler, TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentilerin genellikle sabit bırakılacağı yönünde olduğunu, faiz artırımı bekleyenlerin ise 150 baz puana kadar bir artış olabileceğini tahmin ettiklerini anımsattı.

Piyasa beklentisinin aksine politika faizlerinde yapılan 200 baz puanlık artışı, TCMB'nin salgın sonrası tekrar fiyat istikrarı ve enflasyonu ön plana aldığının bir göstergesi olduğunu kaydeden analistler, piyasalardaki pozitif seyrin sürebileceğini kaydetti.

Merkez Bankası faiz kararını verdi; faizler 2 puan arttırıldıMerkez Bankası faiz kararını verdi; faizler 2 puan arttırıldı

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