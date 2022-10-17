Faiz kararı haftasında dolar kritik seviyede, altın fiyatları düşüşte

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk gününde dolar kuru zirvede yatay seyrine devam ediyor. Altın fiyatları ise düşüşe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, gelecek hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

Dolar/TL haftalık bazda yatay bir seyir izlerken, haftayı bir önceki haftalık kapanışın hemen altında 18,56'dan tamamladı.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,57 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,07 TL'den başlayan Euro 18,13 TL'den,

20,82 TL'den başlayan Sterlin 20,93 TL'den,

12,49 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,50 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,5677 lira, euronun satış fiyatı ise 18,0646 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.643 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.656 Dolar'dan,

982 TL'den başlayan Gram altın 990 TL'den,

1.579 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.591 TL'den,

6.497 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.548 TL'den,

10,93 TL'den başlayan Gümüş ise 11.08 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.334 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.289 Dolar'dan,

1.311 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.312 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,58 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 92,87 Dolar'dan işlem görüyor.

YIL SONU ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,78 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 19,82'ye yükseldi. Bir önceki dönemde enflasyon tahmini yüzde 67,73, dolar tahmini ise 19,51 TL'ydi.

GEÇEN HAFTA BORSA VE DOLAR KAZANDIRDI

Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,66 kazançla 3.626,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.510,86, en yüksek 3.640,55 puanı gördü.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,81 azalışla 985 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 kayıpla 6 bin 600 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kazanarak 18,5910 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 0,38 düşüşle 18,1150 lira oldu.

Geçen hafta 20,7240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,86 kazançla 20,9030 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,05 değer kaybederek, 18,5700 liradan alıcı buldu.