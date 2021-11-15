Faiz kararı haftasında piyasalar yangın yeri! Dolar güne rekorla başladı

Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesinde piyasaların ateşi dinmiyor. Cuma günü 10 lira seviyesini aşan dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı.

Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, 10 lira seviyesini aşan Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı.

Dolar, cuma günü 10 lira seviyesini aşarak 10,02'yle tarihi zirvesini görmesinin ardından, bugün haftaya 10,04 seviyesinden yeni rekorla başladı.

Dolar, Euro ve Sterlin

Sabah saatlerinde Dolar 10,04 TL'den, Euro 11,51 TL'den, Sterlin ise 13,51 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Gümüş 8,07 TL'den fiyatlanırken Onsu 1.857 dolar olan altında, gram altın 594/600, çeyrek altın 964/984, Cumhuriyet altını ise 3.965/4.008 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 63 bin 853 dolardan, Ethereum ise 4 bin 706 dolardan işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak. TCMB'nin döviz kurlarındaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.



Merkez Bankası Ekim ayındaki toplantıda politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16 seviyesine çekmişti.



