  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Faiz kararı haftasında piyasalar yangın yeri! Dolar güne rekorla başladı

Faiz kararı haftasında piyasalar yangın yeri! Dolar güne rekorla başladı

Faiz kararı haftasında piyasalar yangın yeri! Dolar güne rekorla başladı

Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesinde piyasaların ateşi dinmiyor. Cuma günü 10 lira seviyesini aşan dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı.

Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ederken, 10 lira seviyesini aşan Dolar/TL haftaya yeni rekorla başladı. 

Dolar, cuma günü 10 lira seviyesini aşarak 10,02'yle tarihi zirvesini görmesinin ardından, bugün haftaya 10,04 seviyesinden yeni rekorla başladı. 

Dolar, Euro ve Sterlin

Sabah saatlerinde Dolar 10,04 TL'den, Euro 11,51 TL'den, Sterlin ise 13,51 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Gümüş 8,07 TL'den fiyatlanırken Onsu 1.857 dolar olan altında, gram altın 594/600, çeyrek altın 964/984, Cumhuriyet altını ise 3.965/4.008 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 63 bin 853 dolardan, Ethereum ise 4 bin 706 dolardan işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak. TCMB'nin döviz kurlarındaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Merkez Bankası Ekim ayındaki toplantıda politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16 seviyesine çekmişti.

Etiketler merkez bankası faiz kararı dolar dolar kuru dolar ne kadar dolar kur dolar fiyatı dolar tl dolar yorumları serbest piyasa döviz dolar kaç tl dolar endeksi dolar hesaplama dolar ne olur usd kur döviz hesaplama canlı döviz ruble dolar dolar fiyatları dolar çeviri altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Demet Akalın hamile mi? Sessizliğini bozdu
AK Parti'de sürpriz gelişme: Görevini bırakıyor
İstanbul'da 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var
CHP'den ''Ekonominin kitabını yazdık'' diyen Erdoğan'a olay yanıt
2021 Seat Leon fiyatlarına büyük zam! Fiyat listesi güncellendi
Öğle saatlerine dikkat! Meteoroloji'den 8 il için sağanak uyarısı
Nagehan Alçı: ''CHP kapatılabilir, önce gelen isimler tutuklanabilir''
Serdar Ortaç'tan kumar itirafı! Ne kadar borcu olduğunu açıkladı
Uluslararası Uzay İstasyonu acil yörünge değiştirdi
CHP'li Şener'den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması