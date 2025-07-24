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Faiz kararı öncesi piyasalar uçuşa geçti: Dolar ve Euro'dan yeni rekor!

Faiz kararı öncesi piyasalar uçuşa geçti: Dolar ve Euro'dan yeni rekor!
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TCMB'nin faiz kararı öncesi Dolar ve Euro tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Piyasa TCMB'den 250 baz puan indirim bekliyor. ABD'li dev banka Goldman Sacsh ise Merkez Bankası'nın faizleri 350 baz puan indirmesini bekliyor.

DOLAR VE EURO REKOR KIRDI

Kritik faiz kararı öncesi piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Dolar/TL ve Euro/TL rekor üstüne rekor kırıyor. 

Güne 40,45 seviyesinden başlayan Dolar, 40,48 TL'ye yükseldi.

Euro ise güne 47,66 TL seviyesinden başladı. Euro/TL 47,81'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Güne düşüşle başlyan ons altın, 3 bin 363 dolardan işlem görüyor. Gram altın 4 bin 376 liradan, çeyrek altın 7 bin 718 liradan ve cumhuriyet altını 29 bin 522 liradan satılıyor.

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Etiketler tcmb faiz kararı Merkez Bankası
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