Faizler yüzde 30'a dayandırıldı, kredi muslukları kapandı

Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla kullandırılan esnaf kredilerinin faiz oranları yükseltildi. Esnaf şimdi yüzde 29’luk kredi faizi ile baş başa...

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yüz binlerce esnaf, işletmesinin kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

Resmi verilere göre, 2018- 2024 döneminde 551 bin 998 esnaf iflas etti. 2024 yılının henüz ilk çeyreğinde kepenk indirmek zorunda kalan esnaf sayısı ise kayıtlara, 30 bin 711 olarak geçti.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre borcunu borçla kapatan, sattığı ürünü ertesi gün aynı fiyattan alamayan, dağ gibi biriken krediler karşısında çaresizce iflasa sürüklenen esnafa bir darbe de Kefalet Kredi Kooperatiflerinden geldi. Esnaf kefalet kredilerinde yüzde 100’e varan faiz artışı esnafın içinde bulunduğu durumu daha da çıkmaza soktu.

FAİZ YÜZDE 30’A DAYANDI

Ekim 2022-Temmuz 2023 döneminde yüzde 7,5 olan esnaf kredilerinin faiz oranı, Aralık 2023-Mart 2024 döneminde kullandırılan kredilerde yüzde 29’a çıkarıldı. Esnaf kredilerindeki faiz oranlarında dönemlere göre yaşanan artış, şöyle sıralandı:

• 13 Kasım 2023-30 Kasım 2023 tarihleri arasında kullandırılan krediler: Yüzde 22,5

• 1 Aralık 2023-24 Aralık 2923 tarihleri arasında kullandırılan krediler: Yüzde 24

• 25 Aralık 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında kullandırılan krediler: Yüzde 29

İFLASA SÜRÜKLER

Esnaf kredilerinin faiz oranlarında yapılan düzenlemeye yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Cevdet Akay, şunları söyledi:

“Borç yükü altında ezilen esnafın kredi musluklarını kapatmak, esnafı doğrudan iflasa sürükleyecek bir hamledir. Sattığını yerine koyamayan, borç yükü altında ezilen, aldığı kredilerle dükkanını döndürmeye çalışan esnaf çektiği kredinin faizini nasıl ödeyecek? Yapılan bu faiz hamlesi zor durumda olan esnafı daha da zora sokacak, birçok esnafın iflas etmesine kapı aralayacaktır. İktidarın ve Kooperatif yöneticilerinin bu karardan ivedilikle dönmesi gerekir.”

Birgün