Fatih Altaylı'dan Burhan Kuzu'ya sert sözler!

Fatih Altaylı, Burhan Kuzu'nun sürekli yalan söyleyen biri olduğuna dikkat çekerek, "Bunlar yalancı. En kötüsü de bu. Söylediği hiçbir şeye inanamazsınız, güvenemezsiniz" dedi.



Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Burhan Kuzu'yla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Bugünkü "Bu yalanlarla hâlâ ortalıkta olacak mı!" başlıklı yazısında Altaylı, Burhan Kuzu’nun uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin serbest bırakılması için mahkeme hakimine baskı yaptığını 2018’de duyurduğunu belirterek, "Milletvekili, Anayasa Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı sıfatlarını taşıyan birisiydi Kuzu ve olacak iş değildi. Ne yaptı Kuzu? Her zaman yapılanı. Yalanladı" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ KEZ YALANLADI"

Kısa süre sonra Kuzu’nun Zindaşti’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuruya referans olduğunu açıkladığını yazan Altaylı, Kuzu'nun yine bu durumu yalanladığını aktardı.



"KUZU KUZU İTİRAF ETTİ"

Kuzu'nun "Ben yüzlerce kişiye referans olmuşumdur. Partiden arkadaşlar getiriyor, ben de onları kırmamak için imzalıyorum. Böyle birine referans olduğumu hatırlamıyorum" dediğini hatırlatan Altaylı, "Yine biz yalancı idik. Ardından Anayasa Komisyonu üyesi vekilimizin Zindaşti ile aynı masada fotoğraflarını yayınladık.

Vekil pişkindi. 'Benimle yüzlerce kişi resim çektiriyor. Yanımıza gelip resim çektirmek istemiş. Biz de kırmamışız belli ki' dedi.

Ve benim bu rezaleti ilk duyuruşum üzerinden geçti 2 sene kadar bir zaman. Burhan Kuzu, kuzu kuzu itiraf etti. 'Evet telefon ettim. Hakim arayıp baskı yapan tek milletvekili ben miyim, yıllardır herkes yapıyor. Her yeri tel tel dökülen bir açıklama, her tarafı kokuşmuş bir düzenin en üst perdeden itirafı' ifadelerini kullandı” dedi.

Burhan Kuzu'yu "yalancı" olarak tanımlayan Altaylı, "En kötüsü de bu. Söylediği hiçbir şeye inanamazsınız, güvenemezsiniz" diye yazdı.



