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Fed açıkladı: Faiz indirimi olacak mı?

Fed açıkladı: Faiz indirimi olacak mı?
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Fed, bu yıl enflasyonun ülkede ılımlı bir artış gösterdiğini, ancak enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi planlamadığını belirtti.

Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, "Enflasyon geçen yıl belirgin şekilde azaldı ve bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydetti ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefi üzerinde kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İstihdam artışlarının güçlü ve işsizlik oranının hala düşük olduğu vurgulanan raporda, açık iş sayısının azalması ve iş gücü arzının artmasıyla iş gücü piyasası yılın ilk yarısında daha iyi bir dengeye geçtiği kaydedildi.

Raporda, reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin ilk çeyrekte mütevazı olduğu ancak iç talepteki büyümenin güçlü kaldığı aktarıldı.

​​​​​​​​FOMC'nin Temmuz 2023'teki toplantısından bu yana politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğuna işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor. Politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmak, enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabilir. Aynı zamanda, politika kısıtlamalarını çok geç veya çok az azaltmak, ekonomik faaliyeti ve istihdamı gereksiz yere zayıflatabilir. Komite, federal fon oranı için hedef aralığında herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendirecektir."

"MALİ KOŞULLAR KISITLAYICI GÖRÜNÜYOR"

Raporda, kişisel tüketim harcamaları fiyat enflasyonunda kaydedilen ilerlemeye değinilerek, soğuyan iş gücü talebi ve artan iş gücü arzıyla, işsizlik oranının yükseldiği anımsatıldı.

Nominal ücret artışının yılın ilk bölümünde yavaşlamaya devam ettiği ifade edilen raporda, "İş gücü talebi ile arzı arasındaki denge, iş gücü piyasasının nispeten sıkı ancak aşırı ısınmadığı pandemiden hemen önceki döneme benzer görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, mali koşulların bir miktar kısıtlayıcı göründüğü belirtilerek finansal sistemin de sağlam ve dirençli kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Ancak finansal sistemde kırılganlıkların oluştuğuna dair işaretler de bulunduğuna dikkatin çekildiği raporda, bankaların ticari gayrimenkul portföylerinin bazı kısımlarının stresle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Etiketler FED faiz indirim
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