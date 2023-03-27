FED açıkladı: Faizler yine mi arttırılacak?

Fed'in şahin üyesi, Komitenin bir sonraki toplantısında bankacılık krizinin yatışmasını beklediğini ve faizleri bir miktar daha artıracağını diletti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'deki bankacılık krizinin sona ermesiyle birlikte Fed'in yeniden faiz artırma yöntemine gideceğini açıkladı. ABD'de banka iflasları Fed'in Faiz artırım hızı ve faize yönelik temkinli yaklaşmasına neden oldu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de regülatörlerin hızlı reaksiyon gösterdiğini ve bankacılık krizinin yatışmasıyla birlikte Fed'in faizleri beklenenden daha fazla artırmaya ihtiyaç duyacağını açıkladı. Bullard, 2023 yılı sonu için faizin yüzde 5,75'e yükselebileceğini belirtti.