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FED açıkladı, sırada TCMB var... Merkez'in faiz kararı açıklanıyor

FED açıkladı, sırada TCMB var... Merkez'in faiz kararı açıklanıyor
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Son 5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayı politika faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB'nin Para Politikası Kurulu öncesinde beklenen faiz kararına dair tahminler de belli oldu.

ABD Merkez Bankası FED'in eylül ayı toplantısı sonrasında politika faizini 50 baz puan indirimle yüzde 4,75 ila yüzde 5 bandına çektiğini duyurdu. FED'in 4 yıl sonra ilk kez faiz indirimi kararı almasının ardından bugün gözler TCMB'de olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantının saat 14.00'te sona ermesi ve TCMB'nin Eylül ayı politika faiz kararını açıklaması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistler, faiz kararında bu toplantıda bir değişiklik beklemiyor. Reuters anketine katılan çoğu ekonomist, TCMB’nin Kasım ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacağını öngörüyor. Bununla birlikte, bazı ekonomistler faiz indiriminin ekim ayında başlayabileceğini düşünüyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan piyasa katılımcıları da benzer bir şekilde TCMB’nin faizi yüzde 50’de sabit tutmasını bekliyor. 24 kurumun katıldığı ankette, 2024 yıl sonu için politika faizi tahminleri yüzde 47,5 seviyesine işaret ediyor. En yüksek beklenti yüzde 50, en düşük beklenti ise yüzde 45 olarak kaydedildi.

Öte yandan TCMB'nin faiz kararı öncesinde Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,48'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi.

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Etiketler tcmb Merkez Bankası faiz kararı eylül ayı faiz kararı
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