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Fed Başkanı Powell'den faiz indirimi mesajı

Fed Başkanı Powell'den faiz indirimi mesajı
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Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'nda yaptığı sunumda karşılaştıkları tek riskin enflasyon olmadığını söyledi. Powell, çok az veya çok geç faiz indiriminin ekonomi için risk oluşturacağını vurguladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'ndeki yarıyıl sunumunun metni yayımlandı.

Powell, daha fazla iyi verinin enflasyonun hedefe ilerlediğine dair güveni artıracağını ve son verilerin "mütevazi bir ilerlemeye" işaret ettiğini belirtti.

Karşı karşıya oldukları tek riskin enflasyon olmadığını belirten Powell, çok az veya çok geç faiz indiriminin ekonomi ve işgücü piyasası için risk oluşturacağını bildirdi.

Powell, erken veya çok fazla indirimin ise enflasyondaki ilerlemeyi durduracağı veya tersine döndüreceği uyarısını yaptı.

Powell, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ancak aşırı ısınmadığını da belirterek, Fed’in kısıtlayıcı duruşunun arz ve talebi daha iyi dengeye getirmeye çalıştığını söyledi.

Powell'ın konuşması ise Fed'in bu ayki toplantıda da faizleri değiştirmeyeceği beklentisini güçlendirdi.

Etiketler FED jerome powell abd merkez bankası enflasyon faiz indirimi
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