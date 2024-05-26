FED faiz indirimi yapacak mı ?

ABD'de beklenenden daha güçlü gelen ekonomik veriler ve politika yapıcıların yeni yorumlarının ardından Fed'in bu yaz faiz oranlarına yönelik analistlerin tahminleri de belli oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yaz faiz indireceğine yönelik beklentiler giderek azalıyor.

Beklenenden daha güçlü gelen ekonomik veriler ve politika yapıcılardan gelen yeni yorumlar, yakın vadede herhangi bir politika gevşemesine işaret etmiyor.

Yatırımcılar bu hafta da vadeli işlem fiyatlarını değiştirdi ve eylül ayında faiz indirimi olasılığından uzaklaştı. Piyasalarda yıl sonuna kadar yalnızca bir indirim bekleniyor.

Ayrıca işsizlik ve ekonomik aktivite verilerinin ardından yetkililerin henüz faiz indirimine inanmadığı, hatta enflasyonun kötüleşmesi halinde faiz artırımına açık olabilecekleri düşünülüyor.

BOFA'DAN FAİZ TAHMİNİ

Bank of America (BofA) ekonomisti Michael Gapen ise konu ile ilgili bir politika notunda, "Son Fed konuşmaları ve mayıs ayı toplantı tutanakları faiz indirimlerini şimdilik masadan kaldıracağını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Enflasyon sürprizlerinin ve ekonomik aktivitelerde canlılığın devam etmesinin bu fikir oluşumunda etkili olduğunu belirten Gapen, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olduğu konusunda güçlü bir fikir birliği var gibi görünüyor ve bu nedenle artışlar da gerekli görülmüyor" dedi.

BofA, Fed'in kesintiye başlamak için aralık ayına kadar bekleyebileceğini düşünse de Gapen, her şeye rağmen işgücü piyasası ve gevşeyen enflasyonun iyimser bir ortam yaratabileceğini belirtti.

LPL Financial'ın baş küresel stratejisti Quincy Krosby ise “Ekonomi Fed'in istediği kadar soğumuyor olabilir. Piyasa her veriyi alır ve Fed'in nasıl gördüğüne bakar. Yani Fed veriye bağımlıysa, piyasa da muhtemelen daha fazla veriye bağımlı" dedi.