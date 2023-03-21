Fed faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

Bankacılık kriziyle sarsılan piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaları sarsan bankacılık krizinde Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Credit Suisse gibi dev bankalar iflas ederken Fed'in faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentileri ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Fed toplantısı , 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ve faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Analistler, Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da önemli olduğunu belirterek, gelecekteki para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladılar.



Tahminlere göre, Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan artırması yüzde 62 ihtimalle beklenirken, yüzde 38 ihtimalle faiz artışı yapılmayacağı öngörülüyor.

YILIN İLK FAİZ KARARI

Fed, 2023'ün ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapmıştı. Alınan karara göre, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.

Beklentilere paralel bir şekilde artırım hızında frene basan FOMC son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımları gelmişti. Son kararla beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık