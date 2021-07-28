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Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Temmuz ayı toplantısı sona erdi.

FAİZLERDE BEKLENTİLER DAHİLİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ
Toplantı sonrası Fed, uluslararası piyasaların merak beklediği faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu.

HAZİRAN TOPLANTISINDA DA SABİT TUTMUŞTU
Öte yandan Fed, Haziran toplantısında da faizi sabit tutmuştu. Yalnız 2023 yılının sonuna kadar iki artış olabileceği sinyalini vermişti.

Etiketler fed faiz faiz kararı fed faiz
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