Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği temmuz ayı faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayı toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faiz oranını %5,50 olarak bıraktı. Fed politika faizini değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı. Fed, son aylarda yüzde 2 enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme olduğunu ifade etti