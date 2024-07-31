Fed faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği temmuz ayı faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayı toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), gösterge faiz oranını %5,50 olarak bıraktı. Fed politika faizini değiştirmeme kararını oybirliği ile aldı. Fed, son aylarda yüzde 2 enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme olduğunu ifade etti
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