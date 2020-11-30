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  3. 30 Kasım 2020 19:36

Fed, kredi programlarının süresini 31 Mart’a kadar uzattı

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüs nedeniyle uygulanan kredi programlarının süresini 31 Mart 2021'ye kadar uzattığını duyurdu.

Fed, kredi programlarının süresini 31 Mart’a kadar uzattı
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Fed'den yapılan açıklamada, daha önce 31 Aralık’ta sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi.

Bu kapsamda 4 kredi programının süresinin 31 Mart’a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin Kovid-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için 2021’in ilk çeyreğine kadar kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

 
Açıklamada, Fed’in söz konusu likidite faaliyetlerinin piyasaların işlemesini ve kredi sağlanmasını desteklemeye devam ettiği kaydedildi.

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