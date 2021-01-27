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  3. 27 Ocak 2021 22:08

FED, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed),faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı.

FED, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Varlık programını ise aylık en az 120 milyon dolar olarak sürdürdü.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Ekonomik faaliyetlerde ve istihdam piyasasındaki iyileşmenin hızı son aylarda yavaşladı, özellikle pandemiden daha fazla etkilenen sektörlerin yol açtığı zayıflık bunda etkiliydi" ifadeleri yer aldı.

Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

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