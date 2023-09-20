FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Küresel piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını 21.00'de açıkladı.

Fed, eylül ayında politika faizini sabit bıraktığını açıkladı. Fed'in bu kararıyla politika faizi yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında, son 22 yılın en yüksek seviyesinde kalmayı sürdürdü.

Faiz kararının ardından paylaşılan bilgilere göre ise Fed yetkilileri faizin sabit bırakılması kararını oy birliği ile alırken, bu yıl için bir artış daha öngördü.

Fed faiz kararının ardından ekonomiye ilişkin beklentilerini de yayımladı.

Buna göre, 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,1 oldu. Temmuz döneminde bu veriye ilişkin beklenti yüzde 1 olmuştu. 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e çıkarıldı. 2025 büyüme beklentisi de yüzde 1,8'de sabit bırakıldı.

Büyüme beklentisine paralel olarak işsizlik beklentileri de aşağı çekildi. Fed 2023 işsizlik beklentisini yüzde 4,1'den yüzde 3,8'e düşürdü. 2024 ve 2025 işsizlik beklentisi ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e indirildi.

Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergesi çekirdek PCE tarafında ise 2023 beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye indirildi. 2024 beklentisi ise yüzde 2,6'da sabit kalırken, çekirdek PCE'de 2025 beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildi.

Fed'in faiz artırım döngüsü

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, faiz oranını yüzde 5-5,25 aralığında bırakmıştı.

Bu kararın ardından ise temmuz ayında politika faizi 25 baz puan daha artırılmış ve 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkarılmıştı.

Piyasaların eylül ayına yönelik faiz beklentisi ne yöndeydi?

Piyasaların eylül ayına yönelik genel beklentisi de Fed’in politika faizini sabit bırakması yönündeydi. CME FedWatch aracına göre de faizlerin sabit bırakılmasına bugün yüzde 99 ihtimal veriliyordu.

Fed ayrıca bu toplantısının dışında da yıl boyunca faiz kararını beklentilere uygun gerçekleştirdi ve piyasayı hiç şaşırtmadı.

Gelecek toplantılarda Fed’in izleyebileceği patika hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için yatırımcılar ise TSİ 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısından çıkacak mesajları beklemeye başladı.