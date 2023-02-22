FED tutanakları açıklandı, piyasalar karıştı

Fed'in son para politikası toplantısına ait tutanaklar, enflasyon riskinin hala yüksek olduğunu ve enflasyonda düşüşten bahsedilebilmesi için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu gösterdi.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde düzenlenen para politikası toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 25 baz puan artışla yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltildiği son Fed toplantısının tutanakları, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğini gösterdi.

Buna göre tutanaklarda, "Katılımcıların bir kısmı faizin 50 baz puan artırılması taraftarı oldu." ifadesi kullanıldı.

Katılımcıların enflasyon için yukarı yönlü riskler gördüğü belirtilen tutanaklarda, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve Ukrayna'daki savaş bu riskler arasında gösterildi.

Katılımcılar, ekonomik görünüme yönelik riskleri aşağı yönlü gördüğü belirtilen tutanaklarda ayrıca birkaç katılımcının ABD borçlanma limitinin artırılması sürecinin uzamasının finansal sistem ve ekonomi için ciddi riskler yaratabileceğini vurguladığı bildirildi.

Katılımcılar enflasyonun ise son 3 ayda hafiflediğini ancak daha fazla ilerleme görmeye ihtiyaç duyduklarını vurguladılar.

Bazı katılımcılar ise 2023 yılında bir resesyon yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtti.