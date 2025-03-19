Fed yılın ikinci faiz kararını açıkladı
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Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından mart ayına ilişkin faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı para politikası toplantısının ardından politika faizini yüzde 4,25 ila yüzde 4,50 aralığında sabit bıraktığını duyurdu.
Piyasa katılımcıları bugün faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakarken erken saatlerdeki fiyatlamalarda ilk faiz indiriminin haziran ayında gerçekleştirilmesine yüzde 49 ihtimal veriliyordu.
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