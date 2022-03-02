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Fed'den ''faiz artırımı'' açıklaması

Fed'den ''faiz artırımı'' açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell, ''Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum'' dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

Powell Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine etkilerinde yüksek belirsizlik olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (FED) senenin ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde yapacak. Üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

Etiketler fed faiz
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