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FED'den yeni faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Fed'in faizleri 2022 yılında artırmaya başlamasını beklediğini söyledi.

CNBC'nin sorularını yanıtlarken, ekonomiye ilişkin öngörülerinin "anlamlı bir şekilde geliştiğini" vurgulayan Kaplan, 2021 yılı için büyümenin yüzde 6.5 düzeyinde olmasını, işsizliğin de yılın sonuna doğru yüzde 4.5 düzeyine yakınsayacağını beklediğini belirtti.

Bununla birlikte Kaplan, uyarıcı önlemlerin azaltılmasını savunmadan önce "bu tahminin ortaya çıkacağına ilişkin gerçek kanıtları" görmek istediğinden emin oldu. Varlık alımlarını azaltmanın, konaklamayı kaldırmaya yönelik ilk adım olacağını da sözlerine ekledi.

"DAHA DA ARTACAK''


Kaplan, 2021'de yıllık enflasyonun yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 aralığına yükselmesini öngördüğünü; ancak, buna karşın fiyatlarda geçici bir artış mı yoksa sürekli bir yıllık artış mı olacağı konusunda belirsizlik olduğunun altını çizdi. Ayrıca 10 yıllık tahvil getirisinin, mevcut düzeyinden "daha da artacağını" öngördü.

Etiketler fed faiz dolar abd amerika
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