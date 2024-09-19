  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Fed'in faiz indirimi sonrası yeni tahmin: Dolar, altın ve borsa ne olacak?

Fed'in faiz indirimi sonrası yeni tahmin: Dolar, altın ve borsa ne olacak?

Fed'in faiz indirimi sonrası yeni tahmin: Dolar, altın ve borsa ne olacak?
Güncelleme:

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 5.00 seviyesine çekti. Ekonomist Hikmet Baydar, altın fiyatlarıyla ilgili tahminini açıkladı.

Altın fiyatları, Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz indirim kararı sonrasında yeni tarihi zirveye yükseldi. Gram altın, Dolar/TL ve ons altının fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre de 2 bin 846 TL oldu. En son rekorunu 16 Eylül'de 2 bin 823 TL ile kıran altın, özellikle altın ve borsa piyasalarında yeni beklentiler gündeme gelirken, ekonomistlerin değerlendirmeleri de yatırımcılar için yol gösterici oldu.

Fed’in bu kararı, para ve emtia piyasalarında bir süredir fiyatlanan 25 ve 50 baz puanlık faiz indirimi senaryolarından yüksek olanını gerçeğe dönüştürdü. Ekonomist Hikmet Baydar yaptığı açıklamada, piyasanın büyük ölçüde 25 baz puanlık indirim beklediğini, ancak 50 baz puan indirimi bekleyenlerin de olduğunu belirtti. Baydar, "Fed’in resesyon kaygıları arttı ve bu nedenle agresif bir adım attı," ifadelerini kullandı.

Altın ve borsa ne yöne gidecek?

Fed’in kararı sonrası piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Hikmet Baydar, bu hamlenin dolarda değer kaybını hızlandıracağını ve ons altının yeniden 2 bin 700 dolarlara doğru hareketlenebileceğini öngörüyor. Baydar’a göre, resesyon endişeleri artarsa bu durum borsa için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ancak faiz indirimi sonrası piyasalarda canlanma yaşanırsa borsanın bu gelişmeye pozitif tepki verebileceğini belirtiyor.

Milliyet'in haberine göre, ABD’deki faiz indiriminin, borsa için kısa vadede olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Baydar, "Bu karar, dolara karşı tüm emtiaların fiyatlarında artış anlamına gelir" dedi.

Gram altın yükselişe devam edecek mi?

Altın yatırımcıları için de kritik değerlendirmelerde bulunan Baydar, ons altındaki yükselişin gram altını da yukarı yönlü etkileyeceğini söyledi. Dolar/TL kurundaki büyük bir düşüş beklemediğini ifade eden Baydar, gram altının ons fiyatına paralel olarak yükseleceğini öngörüyor. Uzun vadede ise gram altının 3 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.

Baydar, "Orta vadede yukarı yönlü sinyaller devam ediyor. Gram altın yıl sonunda 3 bin TL’yi görebilir," diyerek, özellikle Ortadoğu’daki olası sıcak gelişmelerin bu süreci hızlandırabileceğine dikkat çekti.

Dolar/TL'de yatay seyir

Doların küresel çapta değer kaybı, TL karşısında da gevşeme sinyalleri veriyor. Baydar, dolar/TL’de sınırlı bir düşüş olabileceğini ancak bu düşüşün çok büyük olmayacağını belirtti. Küresel gelişmelerin doların zayıflamasını desteklediğini söyleyen Baydar, "Global konjonktür dolara karşı olumsuz bir ortam yaratıyor" dedi.

 

Milliyet Gazetesi

Etiketler abd merkez bankası politika faizi faiz indirimi altın fiyatları Gram altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Ankara'yı hareketlendiren iddia: ''Erdoğan 2 Bakan'ı görevden alacak'' Ankara'yı hareketlendiren iddia: ''Erdoğan 2 Bakan'ı görevden alacak'' Enkaz kentte yer altından tarih fışkırdı Enkaz kentte yer altından tarih fışkırdı KKTC'de asgari ücrete 3. zam: Türkiye'yi katladı KKTC'de asgari ücrete 3. zam: Türkiye'yi katladı Bu sefer kayınpeder dehşeti: Boşanma aşamasındaki damadını vurmak isterken, kızını öldürdü Bu sefer kayınpeder dehşeti: Boşanma aşamasındaki damadını vurmak isterken, kızını öldürdü Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti AK Partili Ensarioğlu ile Narin'in amcası yan yana AK Partili Ensarioğlu ile Narin'in amcası yan yana Uzman isim yanıtladı: Yazılımla elektronik cihazlar patlatılabilir mi? Uzman isim yanıtladı: Yazılımla elektronik cihazlar patlatılabilir mi? Hülya Avşar'dan olay itiraf: ''Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu'' Hülya Avşar'dan olay itiraf: ''Biriyle beraberken bile birini beğendiğim oldu'' Ortaokulda akran şiddeti: Önce saçlarını yaktı, ardından da bıçakla saldırdı Ortaokulda akran şiddeti: Önce saçlarını yaktı, ardından da bıçakla saldırdı
Emeklilerin banka hesaplarına inceleme iddiası ortalığı karıştırdı Emeklilerin banka hesaplarına inceleme iddiası ortalığı karıştırdı Türkiye'nin yaz tatili cenneti, ''en iyi plaj tatili'' listesine Türkiye'den girebilen tek yer oldu Türkiye'nin yaz tatili cenneti, ''en iyi plaj tatili'' listesine Türkiye'den girebilen tek yer oldu 6 ve 9 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismar 6 ve 9 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismar Türk sineması efsanelerinin senaristi hayatını kaybetti Türk sineması efsanelerinin senaristi hayatını kaybetti