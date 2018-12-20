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  3. 20 Aralık 2018 08:53

FED'in faiz kararı sonrası doların ateşi düştü

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve FED'in faiz artırması sonrası dolar yeni güne 5.31 seviyesinden başladı.

FED'in faiz kararı sonrası doların ateşi düştü
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından güne yükselişle başlayan dolar/TL, 5,31'in hemen üzerinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Suriye'den çekileceklerini açıklamasıyla düşüşü ivme kazanan dolar/TL, gün içinde 5.2119'a kadar geriledi. Dolar/TL, Fed'in faiz artırım kararının ardından toparlayarak önceki güne kıyasla yüzde 0,94 azalışla 5,2923'ten kapandı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 5,3105 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 6,0555'ten, sterlin/TL de yüzde 0,7 primle 6,7220'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi, İtalya'nın bütçe krizinin aşılması ve Fed kararı sonrası başlayan yükseliş eğilimini şu dakikalarda da devam ettirerek 1,1390 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed kararları öncesi üyeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile artan "güvercin Fed" beklentilerinin karşılanamadığını, bunun da piyasaları negatif etkilediğini bildirdi.

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya devam etmesi, faiz artış tahminlerinin azalsa da 2019'da süreceğine ilişkin yapılan iletişim ve büyüme öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesinin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğunu ifade eden analistler, bundan sonraki süreçte ABD’nin makroekonomik verilerinin piyasaların yönü üzerindeki etkisinin artabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ile veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,40 seviyesinin önemli direnç, 5,30'un destek konumunda olduğunu kaydetti.

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