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FED'ten beklenen faiz açıklaması geldi

FED'ten beklenen faiz açıklaması geldi

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs’ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada’ olduğunu söyledi.

ABD’de, 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin kullandıkları ton şahinleşmeye devam ediyor. Banka martta politika faizini 25 baz puan arttırmış ve devamının geleceğinin mesajını vermişti.

 ABD’de St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini söylemişti.

Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine Avrupa’ya kıyasla biraz daha uzakta olduğunu belirten Powell, savaşın etkilerinin ABD’de yukarı yönlü enflasyon baskısı olarak hissedileceğini kaydetti.

‘Biraz daha hızlı hareket etmek uygun’

Powell, Fed’deki birçok kişinin bir veya birden fazla kez 50 baz puanlık faiz artışının uygun olacağına inandığını belirterek, “Yüzde 2’lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız” dedi.

Enflasyon halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala daha destekleyici olduğuna işaret eden Powell, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Powell, “Mayıs ayı toplantısı için 50 baz puanın masada olacağını söyleyebilirim.” dedi.

Enflasyonun küresel bir sorun olduğunu belirten Powell, ama ülkeler arasında bazı farklılıklar olduğunu anlattı.

Powell, enflasyonun mart ayında zirve yapmış olabileceğini ancak buna güvenmeyeceklerini kaydederek, faiz oranlarını artıracaklarını, hızla daha nötr hale geleceklerini, ardından uygunsa sıkı politikaya geçeceklerini belirtti.

Etiketler abd merkez bankası fed açıklama powell
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