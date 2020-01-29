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  3. 29 Ocak 2020 07:40

Ferit Şahenk Yunanistan'daki marinasını sattı

Doğuş Grubu'nun Yunanistan'daki yat marinası Flisvos'taki payını, Lamda Development SA'ya devretmek için anlaştığı bildirildi.

Ferit Şahenk Yunanistan'daki marinasını sattı
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Yunan medyasında yer alan haberlerde, Lamda'nın, Flisvos'un yüzde 50'si için Doğuş Grubu ile 13 milyon avroya anlaştığı, satışın ise bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşeceği belirtildi.

Doğuş Grubu, Atina'nın en gözde limanı olarak bilinen ve 300'den fazla teknenin bağlandığı Flisvos'un yüzde 50'sini 2012 yılında almıştı.

Doğuş Grubu halen Pire'deki Zea, Korfu Adası'ndaki Gouvies ve Lefkada Adası'ndaki Lefkas marinalarında hisse sahibi.

Doğuş Grubu'nun sahibi konumunda Ferit Şahenk bulunuyor.

Ferit Şahenk 3 yıl önce aldığı şirketi satıyorFerit Şahenk 3 yıl önce aldığı şirketi satıyor

 

AA

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