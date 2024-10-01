Finans devi Bank of America altın fiyat tahminlerini açıkladı

Geçtiğimiz hafta zirve tazeledikten sonra gerileyen altın fiyatları yeni haftaya kayıpla başlarken, altın fiyatlarında bugün yine yukarı yönlü bir hareketlilik var.

Altın fiyatlarındaki yükselişin ortasında ABD'li finans devi Bank of America (BofA) ise altın fiyatlarında yükselişin sürmesini beklediğini duyurdu.

Buna göre BofA, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Bank of America stratejisti Michael Hartnett ise ağustos ayı sonunda yaptığı değerlendirmede, Merkez bankalarının yaptığı gibi altın almanın doğru bir hamle olacağını belirterek, “Yüksek fiyatlara rağmen alın” tavsiyesinde bulunmuştu.