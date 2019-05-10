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  4. 10 Mayıs 2019 16:45

1 kilo altın ne kadar ?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 253 bin 250 liraya kadar geriledi.

1 kilo altın ne kadar ?
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Altın piyasasında, en düşük 252 bin lira, en yüksek 253 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 253 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 157 milyon 41 bin 129,38 lira, işlem miktarı ise 613 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 158 milyon 795 bin 573,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

AA

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