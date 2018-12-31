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  4. 31 Aralık 2018 18:52

2019'un ilk müjdesi: ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek !

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha devam edecek" dedi.

2019'un ilk müjdesi: ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek !
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, “Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.

 

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