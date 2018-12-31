2019'un ilk müjdesi: ÖTV ve KDV indirimleri devam edecek !

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, “Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.

Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/wRCasTu8Br — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 31 Aralık 2018

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