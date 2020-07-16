2020 bütçesinde 6 ayda dev açık!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 12 milyar TL’den 19,3 milyar TL’ye yükseldi.

2019’un ilk yarısında 78,6 milyar TL olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 39,3 artarak 109,4 milyar TL’ye sıçradı.

Haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artışla 66,3 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 26,8 artışla 85,6 milyar TL oldu.

Haziranda vergi geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artışla 55,4 milyar TL’ye yükseldi.

VERGİLERİN BEŞTE BİRİ FAİZE



Faiz giderleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 artışla 6 milyar 297 milyon TL oldu. Faiz giderleri ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4’lük artışla 71 milyar 257 milyon TL oldu.

Ocak-haziran döneminde elde edilen 335,9 milyar TL’lik verginin yüzde 21,2’si, yani beşte birinden fazlası faiz harcamalarına gitmiş oldu.

Haziran 2019’da 7 milyar 693 milyon TL olan faiz dışı denge, bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9 artışla 19 milyar 645 milyon TL’ye ulaştı.

Ocak-haziran döneminde faiz dışı denge, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 artışla 38 milyar 193 milyon TL’ye yükseldi.

