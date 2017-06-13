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  4. 13 Haziran 2017 09:01

27 yıllık Türk devi kepenk indiriyor

Türkiye'nin en eski aracı kurumlarından Taksim Yatırım faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bundan iki sene önce geçici olarak faaliyetlerini durduran 27 yıllık kurum, artık tamamen kapanıyor.

27 yıllık Türk devi kepenk indiriyor
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Finans piyasalarında yaprak dökümü devam ediyor. Forex'te yapılan düzenlemelerin ardından son aylarda ATİG, Referans Menkul, Ekspres Yatırım, Destek Menkul ve XTB Menkul değerler faaliyetlerine son vermişti. Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre bu kez kapısına kilit vuran kurum ise Taksim Yatırım oldu.

Taksim Yatırım'ın kapanmasının forex piyasası ile ilgisi görünmüyor. Çünkü şirket 1 Haziran 2015 tarihinde bir duyuru yaparak faaliyetlerini iki sene boyunca askıya aldığını açıklamıştı. Tekrar faaliyetlere başlama tarihi ise 1 Haziran 2017 olarak gözüküyordu. Ancak beklenen gerçekleşmedi ve Taksim Yatırım  bu kez Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği yazı ile faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

SPK'dan Taksim Menkul'ün başvurusu ile ilgili yapılan açıklamada, Taksim Yatırım A.Ş'nin faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Başvurunun, Kurul'ca uygun görülmesi halinde şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir" denildi.

Açıklamada Taksim Menkul'den hak veya alacağı olan müşterilerin, 12 Eylül 2017 tarihine kadar SPK'ya başvurması istendi.

Taksim Yatırım 1990 yılında faaliyetlerine başlamıştı.

 

Taksim Yatırım