4 çeyrek altın bir asgari ücret oldu

Geçtiğimiz gece dolardaki ani yükseliş nedeniyle altın fiyatları tavan yaparken, 1 Cumhuriyet altını 1935 TL’ye yükseldi.

Altındaki yükselişle çeyrek, 470 TL’ye yükselerek yatırımcısını şaşırttı. Geçtiğimiz gece saatlerinde dolardaki ani yükselişle birlikte çeyrek altın satış fiyatı da yükseldi.

Edirne'de kuyumculuk yapan Zeki Kalkan “Sabah erken saatlerde doların yükselmesinden kaynaklı altında da bir dalgalanma oldu. Altının gram fiyatında 6 -7 lira gibi sıçrama yaptı. Gram fiyatın 300 lirayı görmesini bekliyoruz. Şu anda ortalama 285-286 liradan işlem görüyor.

Küçük altın 470 lira, Ata Lira bin 935 lira olarak seyrediyor. Altının yükselişi devam etmesini bekliyoruz. Sezon olduğundan satışlar orta derecede seyrediyor. Önceki yıllara göre fiyat odaklı düşüş var. Ama ihtiyacı olan, evlenecek olan veya yatırım yapmak isteyenler bu fiyatlardan altın alıyor” dedi.

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