ABD 2 bakana yaptırımı kaldırdı; işte doların ilk tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırımları kaldırdı. ABD Hazine Bakanlığı iki Türk bakanı yaptırım listesinden çıkardı. Türkiye de, iki ABD'li bakana yönelik yaptırımları kaldırdı.

Türkiye'de ABD'li iki bakana yaptırım kararı almıştı. Türkiye mütekabiliyet ilkesi gereği ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'a yönelik yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin iki bakanı yaptırım listesinden çıkarması sonrasında dolar/TL ilk tepki olarak 5,4335 seviyesine geriledi. Dolar gün içinde aşağı yönlü seyir izlemiş 5,45'le 3 ayın en düşük düzeyine gerilemişti. Euro/TL de 6,21 civarında hareket ediyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle 5,6491'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 5,5104'ten tamamladı.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini ve sırasıyla 5,35 ve 5,10'un gündeme gelebileceğini belirten analistler, 5,67'nin ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Türkiye ile ABD'nin karşılıklı yaptırımları kaldırması kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık.

ABD Hazine Bakanlığı’nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

SOYLU VE GÜL'E YAPTIRIM KARARI ALINMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Amerikalı din adamı Pastör Andrew Brunson’ın tutukluğunda kilit rol oynadıklarını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine koymuştu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soylu ve Gül, Brunson'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasının organize edilmesinin sorumluları olarak tanımlanmıştı.

MAGNITSKY YASASI NEDİR?

2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası, ABD hükümetinin dünyada yolsuzluk ya da insan hakları ihlallerine karıştığı gerekçesiyle bireylere, şirketlere ya da diğer kurumlara yaptırım uygulamasına olanak tanıyor.