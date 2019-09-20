ABD, İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı

Suudi petrol şirketi Aramco'ya yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutan ABD'den yeni hamle geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin İran Ulusal Bankasına yaptırım uyguladığını açıkladı. Trump, ABD operasyona her zaman hazırdır" dedi.

ABD Başkanı Trump, " Bu yaptırımlar şu ana kadar İran'a uygulanan en yüksek yaptırımlar" dedi.

İran'a karşı olası bir askeri operasyon için konuşan Trump, 'ABD her zaman hazırdır' dedi.