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  4. 20 Eylül 2019 17:48

ABD, İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı

ABD ile İran arasındaki gerilimde bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankası'na yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

ABD, İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı
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Suudi petrol şirketi Aramco'ya yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutan ABD'den yeni hamle geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin İran Ulusal Bankasına yaptırım uyguladığını açıkladı. Trump, ABD operasyona her zaman hazırdır" dedi.

ABD Başkanı Trump, " Bu yaptırımlar şu ana kadar İran'a uygulanan en yüksek yaptırımlar" dedi.

İran'a karşı olası bir askeri operasyon için konuşan Trump, 'ABD her zaman hazırdır' dedi.

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