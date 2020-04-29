ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, faiz kararını 0.25 olarak açıkladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler 0-0.25 aralığında sabit bırakılma kararı çıkarken Başkan Powell'ın demeçleri ve ekonomiye vereceği destekle ilgili yönlendirmeleri bekleniyor.

Fed, peşpeşe faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olmak için 2.3 trilyon dolar kredi sağlama taahhüdünde bulunmuş ancak ABD ekonomisi ilk çeyrek yüzde 4.8 daralmıştı.

FED'in faiz kararı sonrası doların son durumu

Fed'in karar metninde sağlık krizinin ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösterdiğini belirtirken virüsün orta vadede "büyük riskler" sunduğu belirtildi.

Ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde politika araçlarının kullanılacağı vurgulanan karar metninde gerekli ölçüde tahvil alımlarına devam edileceği, talebin zayıflaması ve petrol fiyatlarının düşmesinin enflasyonu aşağıda tuttuğuna dikkat çekildi.