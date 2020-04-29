  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 29 Nisan 2020 21:18

ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Faizlerin 0-0.25 bandında bırakılmasına karar verildi.

ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD Merkez Bankası, faiz kararını 0.25 olarak açıkladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler 0-0.25 aralığında sabit bırakılma kararı çıkarken Başkan Powell'ın demeçleri ve ekonomiye vereceği destekle ilgili yönlendirmeleri bekleniyor.

Fed, peşpeşe faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olmak için 2.3 trilyon dolar kredi sağlama taahhüdünde bulunmuş ancak ABD ekonomisi ilk çeyrek yüzde 4.8 daralmıştı.

FED'in faiz kararı sonrası doların son durumu

Fed'in karar metninde sağlık krizinin ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösterdiğini belirtirken virüsün orta vadede "büyük riskler" sunduğu belirtildi.

Ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde politika araçlarının kullanılacağı vurgulanan karar metninde gerekli ölçüde tahvil alımlarına devam edileceği, talebin zayıflaması ve petrol fiyatlarının düşmesinin enflasyonu aşağıda tuttuğuna dikkat çekildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dolar , abd , tl , fed faiz kararı , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM