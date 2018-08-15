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ABD'DEN TÜRKİYE İÇİN BİR TEHDİT AÇIKLAMASI DAHA
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  4. 15 Ağustos 2018 21:59

ABD'den tüm piyasaları etkileyecek Türk Lirası itirafı

Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü, Türkiye için yayınladığı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında" ifadesini kullandı.

ABD'den tüm piyasaları etkileyecek Türk Lirası itirafı
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Uluslararası Finans Enstitüsü yayınladığı "Ekonomik Görüşler: Türkiye'nin Bilanço Dengesi Görünümü" başlıklı raporda, "Türk Lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında." ifadesine yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kararlı ve iyi ayarlanmış politikalarla yönetilebileceğinin kaydedildiği raporda, bunlar arasında uygun mali düzenlemeler ve ABD ile yaşanan gerginliğin yatıştırılmasına işaret edildi. Ayrıca raporda, Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ihracattaki artış ve ithalattaki sıkılaşma aracılığıyla Türkiye'nin cari açığının azalacağının altı çizildi.

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