ABD'den Türk şirketlere yeni yaptırım

Kararı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, "ABD, İran, Kuzey Kore ve Suriye yönelik uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanuna (INKSNA) uygun olarak Çin, Irak, Rusya ve Türkiye’den 13 yabancı şirket ve vatandaşa karşı yaptırımları uygulamaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Çin ve Türkiye’den 5 şirketin "İran'ın füze programına destek" suçlamasıyla kara listeye alındığını belirten Pompeo, bir Çin vatandaşını da Pakistan'a silah programı için çifte amaçlı ürün sağlamakla suçladı.

Türkiye’den listeye alınan şirketlerden birinin “Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company” olduğu ve şirketin İran’ın füze programına destek verdiği iddia ediliyor.

INKSNA, İran, Kuzey Kore ve Suriye’ye nükleer, kimyasal, bakteriyolojik silah geliştirmeye yardımcı olacak teknolojilerin aktarılmasını yasaklıyor.