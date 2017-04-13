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  1. 13 Nisan 2017 12:01

Ağbal'dan borcu olan vatandaşları ilgilendiren açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmalarla ilgili, "Vatandaşlarımıza mevcut borçlarını bir kuruş azaltmadan taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." dedi.

Ağbal'dan borcu olan vatandaşları ilgilendiren açıklama
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Ağbal, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.

Referandumdan sonra önceliğin ekonomiye verileceğini açıklayan Bakan Ağbal şunları söyledi;

16 NİSAN'DAN SONRA... 

16 Nisan sonrası dönemde kurdaki, faiz  oranlarındaki gelişmeler, ekonomik büyüme, yatırım harcamaları ve Türkiye'ye  gelecek sermaye bakımından kısa vadede olumlu etkiler görülecek. Bu net. Piyasa  da bunu istiyor. Türkiye'nin olumlu bir hikayesi olacaksa, bu olumlu hikayenin  adı, referandumda 'evet' çıkmasıdır.

OLUMLU GELİŞMELERİ GÖRÜYORUZ

17 Nisan'dan itibaren Türkiye gündeminin  birinci sırasına ekonomi oturacak. Ekonominin de iki temel ayağı olacak, bir  reform, iki ekonomik canlanmayı daha da güçlendirecek yeni destek ve teşviklerin  geliştirilmesi. (Devam eden destek ve teşviklerin sonuçlarına ilişkin) Son derece  olumlu gelişmeleri görüyoruz."

Zora düşene vergi indirimi müjdesi !Zora düşene vergi indirimi müjdesi !

 Maliye politikasındaki mali disiplinle  ekonomiye destek verme arasındaki dengeye Türkiye olarak sonuna kadar dikkat  ediyoruz. Onun için mali disipline devam edeceğiz. Geçici vergi indirimleri,  geçici harcama artışları yapacağız ama Türkiye'nin bütçe dengesinin orta vadede  yüzde 1'ler düzeyinde giden dengesini değiştirmeyeceğiz. Yapısal bütçe dengesini  tutacağız ve koruyacağız. Şu anda bütçe kontrollü bir şekilde hedeflerimiz  doğrultusunda devam ediyor.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Önceki kanundaki  gibi matrah artırımı, vergi incelemelerine bağlı ihtilafların giderilmesi  konuları olmayacak. Sadece ve sadece borçların yeniden yapılandırması olacak.  Burada hiçbir şeyi affetmiyoruz. Bir kuruş vergi alacağını, hiçbir şekilde almama  şeklinde bir düzenleme yapmıyoruz. Vatandaşlarımıza mevcut borçlarını bir kuruş  azaltmadan taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Kafaları karıştıran, bile bile birtakım yanlış açıklamalar yapılıyor, buna da üzülüyorum."

Borç yapılandırılmasında ikinci şansBorç yapılandırılmasında ikinci şans

KREDİ GARANTİ FONU ÜZERİNDEN KULLANDIRILAN KREDİ

Yaklaşık 157 bin firmaya 114 milyar liralık kredi imkanı sağladık. Bunun  ekonomi üzerinde olumlu etkileri olacak. KOSGEB üzerinden evvelsi gün itibarıyla  kredisini alıp cebine koyan 186 bin işletme var. Yaklaşık 56 bin işletmenin de  bankada parası bekliyor. Üst üste koyduğunuzda 241 bin işletme KOSGEB kredisine  erişmiş. Parasını cebine koyan 186 bin işletmenin KOSGEB'den aldığı kaynak 4,7  milyar lira, KGF üzerinden 114 milyar lira, toplamda 118 milyar eder. Sadece  ocak, şubat, mart aylarında prim ertelemeden dolayı işletmelerden almaktan  vazgeçtiğimiz prim tutarı 14 milyar lira, onu da koyun üstüne. Yeniden  yapılandırmada ocak ve sonraki aylardaki taksitleri mayıs ve sonrasına erteledik.  Nereden baksanız 10 milyar lira da oradan koyun. Bunları üst üste koyduğunuz  zaman, hem bankacılık kesimi üzerinden hem kredi araçlarını kullanmak suretiyle  hem maliye politikası ayağı üzerinden ekonominin büyümesine destek verecek güçlü  bir nakit akışını sağlamış olduk."

AA

naci ağbal , maliye bakanlığı , borç ödeme , borç , yapılandırma , yeni yapılandırma