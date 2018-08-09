AK Parti'den dolar açıklaması: Bu oyunlar bozulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Ayvacık Genişletilmiş İlçe Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dolardaki yükselişe değindi.

Türkiye'de egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten Turan, "Bize askeri darbelerle ayar veremeyenler, ekonomik meselelere el attı ama göreceksiniz bu da yoluna girecek." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durabilen, dış politikasını düzenleyen bir ülke olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Önceden ne derlerse bu ülke yapmak zorundaydı. Şimdi öyle değil. Artık ihracatta, NATO'da 'Türkiye ne der?' diye bakıyorlar. Biz IMF yıllarını biliyoruz. Önceden 'Öğretmen limon satıyor.' diye haberler olurdu. Şimdi var mı böyle bir haber? 'Dolar üç kuruş aratacak, Türkiye batacak' diye bir şey yok. Dolar toparlanacak, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Biz, bu perdenin arkasındaki oyunu biliyoruz. Bu oyunlar da bozulacak."