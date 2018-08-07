Akşamüstü sakinleyen dolar ve euro yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL, ABD Türkiye ilişkilerinde artan gerilim ile ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin endişeler ve bu süreçte para politikasına yönelik soru işaretleriyle dün piyasaların kapalı olduğu gece yarısı 5,4250 ile tarihi zirvesini test etti.

Kur, ABD ile mutabakata varıldığı iddialarının yer aldığı haberler sonrası 5,20 seviyesinin altına geriledi. Ancak geri çekilme sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'la iş yapan ABD'yle birlikte çalışamaz" açıklamasıyla kur yeniden 5,35'in üzerini gördü.

ABD ile kritik süreçte diplomatik temaslar için ABD'ye Türkiye'den bir heyetin gideceğinin belli olması ve ABD Büyükelçiliği'nden "ABD, Türkiye'nin sağlam dostu ve müttefikidir" açıklaması sonrası kur yeniden 5,20'nin altını gördü.

TL'nin yeni zirve sonrası yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30'a yaklaştı.

Euro/TL de dün 6,2509 ile yeni zirveyi görmesinin ardından bugün 6,15'in altında işlem görüyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,1150'nin önemli destek konumunda bulunduğunu kaydetti.