Altın 3,5 yılın kaybını yaşadı

ABD’de endeksler, beklenenden güçlü gelen makroekonomik veriler ve ticaret müzakelerinin yeniden başlayacağı haberiyle günü yüzde 1’in üzerinde kazanımlarla tamamladı. Altın, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin riskli varlıklara talebi artırmasının da etkisiyle, Kasım 2016’dan sonraki en büyük kayba uğradı. Altının onsu 1507 dolara geriledi.

Türkiye’de ise gram altın 276, çeyrek altın ise 452 liradan satılıyor.

Bloomberg anketine katılan altın traderları ve analistlerinin çoğunluğunun değerli metaldeki beklentisi yukarı yönlü. Milyarder fon yöneticisi Ray Dalio, ABD’de bu yıl ve 2020’de resesyon yaşanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ve merkez bankacılarının çözüm konusunda sınırlı kalacağını belirtiyor.

ABD’de bugün açıklanacak ağustos ayı tarım dışı istihdam verisinin 160 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.