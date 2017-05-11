Altın 8 haftanın en düşüğünde

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2017 yılında üç faiz artırımı daha yapması gerektiğini söyleyen Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in yorumlarına çevirmesi ile birlikte sekiz haftanın en düşük seviyesi yakınında tutundu.

Altının onsu fazla değişmeyerek ons başına 1,218.82 dolarda kaldı. Metal Çarşamba günü yüzde 0.2 düşerek 1,219.10 dolar ile 14 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinden kapandı.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba günü yüzde 0.1 düştükten sonra fazla değişmedi.

Rosengren, ekonominin aşırı ısınmasına yönelik uyarıda bulunarak daha fazla faiz artırımı çağrısında bulundu.

Singapur'da Oanda Corp. piyasa stratejistlerinden Jeffrey Halley, "Aşırı miktarda uzun pozisyon, Fed'in gelecek ay faiz artırımına gideceği beklentisi ve güvenli liman alımlarını artıracak fazla bir gelişme olmaması, altının fiyatlama primini kademeli olarak eritiyor" dedi ve "Temel olarak, volatilite düşük ve bu da altına desteği azaltıyor. Tıpkı gelecek ayki Fed faiz artırımı olasılığı gibi" değerlendirmesinde bulundu.

Spot gümüş yüzde 0.2 yükselerek ons başına 16.2225 dolara çıktı. Platin yüzde 0.1 yükselişle ons başına 911.95 dolara ulaşırken, palladyum yüzde 0.1 düşüşle ons başına 797.11 dolara indi.