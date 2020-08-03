Altın bayram seyran dinlemedi! Gram altın 450 TL'ye koşuyor!

Altın fiyatlarıhaftanın ilk işlem gününde en çok merak edilip araştırılan rakamsal değerler arasında yer alıyor. Bayram tatili nedeniyle Borsa İstanbul ve bankalar kapalı. Ancak uluslararası piyasalar açık.

Gram altın fiyatları güne yatay yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz haftayı dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte 440 liranın üzerinde kapatan altın fiyatları bugün serbest piyasada güne 443 lira seviyesinden başladı. İşlemler ise bu değerler üzerinden yürütülüyor.

Çeyrek altın fiyatları serbest piyasada tıpkı gram altın fiyatları gibi güne yatay yönlü seyirle başladı. Buna göre çeyrek altın fiyatları 729 lira alış ve 744 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını 2.960,70

Yarım Altın 1.485,00

Altın (ONS) 1.975,22

Reşat Altını 2.993,65

Altına yatırım yapacaklar için dikkat çeken uyarı