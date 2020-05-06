Altın da dolara ayak uydurdu; dolar da altın da uçuşa geçti!

Dolar, 7,08'den işlem görüyor.

Tahminlerden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürerek 7,05 ile 13 Ağustos 2018'den beri en yüksek gün içi seviyesini gören dolar/TL de dün de 7,10 seviyesini test etmişti.

Euro/TL ise 7,68 TL’de yer alıyor.

Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve açıklanan ilk çeyrek bilançolarının etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Yurt içi piyasalarda ise bugün önemli bir veri gündemi bulunmazken; corona virüse dair gelişmelerin piyasalara yansımaları ve son haftalarda yoğun ilgi gören Hazine ihaleleri izlenecek.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,07 liradan, euro 7,67 liradan, sterlin ise 8,82 liradan güne başladı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,07 lira, euronun satış fiyatı ise 7,69 lira olmuştu.

Altın fiyatları ise güne ortalama yüzde 0,20’lik fiyat artışıyla başladı. Ons altının fiyatı 1705 dolar. Gram altın 388, çeyrek altın ise 638 liradan satılıyor .

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF

Küresel piyasalar, korona virüsü kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla pozitif seyrediyor.

Ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik söylemlerini yumuşatmasının etkisiyle dün pozitif bir seyrin izlendiği piyasalarda devam eden belirsizliklerin alımları sınırladığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede önlemlerin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini söyledi. Çin’e yönelik ‘virüsü labaratuvarda üretti’ suçlamasından ise geri adım atan Trump “İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin’de kötü şeyler oldu. Çin, bunu (virüsü) kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı” dedi.

ABD’de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksi, nisanda 10,7 puan azalarak 11 yılın en düşük seviyesi olan 41,8’e geriledi.

Dün Dow Jones endeks yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

AVRUPA

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Almanya mahkemeleri arasındaki gerilime karşın borsalarda bir önceki günün kayıpları telafi edilmeye çalışıldı.

Almanya’da DAX endeksi yüzde 2,51, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarının dünkü yükselişlerinin ardından bugün Asya piyasalarında da genel olarak alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya’da resmi tatil devam ederken, 4 günlük aradan sonra işleme açılan Çin borsasında, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kazandı. Güney Kore’de Kospi endeksi ise şu dakikalarda yüzde 1,5 yükselişle 1.923 seviyesinde bulunuyor.