Altın fiyatları daha da yükselir mi diye soranlar için kritik açıklama!

Goldman Sachs, altının onsunun yılın ilk çeyreğinde 1750 dolara tırmanmasını bekliyor.

Banka yayınladığı emtia notunda, ons altına ilişkin 12 aylık tahminini ise 200 dolar artırdı.

Kötü senaryo değerlendirmesinde de bulunan Goldman Sachs “Virüs ve karışıklığın ikinci çeyreğe sarkması durumunda -küresel para piyasası tepkisinin ölçeğine de bağlı olarak- 1850 dolara doğru önemli ölçüde daha fazla yukarı yönlü risk öngörüyoruz. Faiz arayışı, portföy çeşitlendirme talebindeki artış ve siyasi riskteki artışın böyle bir ralliye neden olabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Altın, küresel piyasaları olumsuz yönde etkileyen korona virüsü nedeniyle son yedi yılın zirvesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Dün ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybı yaşayan altının gram fiyatı, 327,39 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 529 lira, Cumhuriyet altını ise 2.181 liradan satılıyor.

Dün 1.648 dolarda yer alan altının ons fiyatı, Asya piyasalarında değer kazanarak 1.652,32 dolar seviyelerinde bulunuyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Hafta başında 6,08 seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı.

Kur bugün 6,17 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,77 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında corona virüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor.

Dolar endeksi üst üste düşüşünü 5. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor. Son bir haftada yüzde 2'ye yakın artan avro/dolar paritesi şu dakikalarda 1,0910'un üzerinde dengelendi.

Uzmanlar, Suriye'ye ilişkin haber akışının gündemin odağında olduğunu belirterek, Euro bölgesi ekonomik güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,1850'nin güçlü direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,10'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.