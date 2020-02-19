Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Yükseliş sürecek mi ?

Gram altın, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanırken; yeni güne 312 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde de yükseliş trendini sürdürürken; Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde gelen faiz indirimi kararı sonrası yükselişini artırarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın tarihi rekor seviyesini 315.01 liraya taşırken; saat 14.21 itibarıyla yüzde 0.65 yükselişle 314.71 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 514 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 109 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0.45 yükselişle 1.610 dolardan işlem görüyor.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye olumsuz etkisine ilişkin araştırmalar küresel risk iştahının azalmasına neden olurken; azalan risk iştahının altın talebini desteklemeye devam ediyor.

Dün uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel olarak dolar/TL'nin de yükselişiyle, gram altındaki yükseliş ons altına göre daha hızlı oldu. Analistler, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyor.

"YÜKSELİŞİN SÜRMESİ İÇİN YENİ HABERLERE İHTİYAÇ VAR"

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Altın 2020 yılına değer kazanarak başladı. Sene başından bugüne TL bazında yüzde 8 Şubat özelinde yüzde 2.7 prim kaydetti. Gerek ocak ayında ABD-İran gerilimi gerek ise son dört haftanın ana gündemi olan Çin'deki korona virüsü bu hareketi sağlayan faktörler olarak öne çıktı. Geldiğimiz noktada altın dikkate değer bir pahalılığa sahip ve yükselişin sürmesi için benzer yeni haberlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda virüsün tedavisi bulunur dünya ekonomisine yönelik 2020 beklentileri yeniden pozitife dönerse altın bu primi geri verebilir.

"GRAM ALTINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR SÜRECEK"

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Küresel piyasalarda yatırımcıların dikkati yayılmakta olan Koronavirüse yönelik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte ons altında güvenli liman talebinin çalıştığını izliyoruz. Ons altında 1570 dolar hatta 1550 dolar seviyelerinin altında kalıcı seyirler olmadığı sürece yukarı yönlü seyrin sürmesini bekliyoruz. Kısa vadede ons altında 1610 dolar direnç seviyesine neredeyse yaklaştık. Buralarda kısa vadede aşağı yönlü eğilim izlenebilir. Ancak ons altın için ana yönün yukarı olduğunu belirtelim.

Kurda da benzer bir tablo var. 6 liranın üzerinde tepki yapan bir kur var. Hem küresel piyasalarda ABD dolarının güçlü yapısı hem de İdlib’e yönelik endişeler kurun geri çekildiği noktalardan alımla karşılanmasını destekliyor. Bunlara ek olarak kurdaki yukarı yönlü hareketin 2020 yılının genelinde sürmesini bekliyoruz. Önemli olan bu yükselişin istikrarlı bir yapıda olması.

Bu yaklaşımlarla gram altında yukarı yönlü seyirlerin süreceğini düşünüyoruz. Gram altında bu yıl enflasyon nispetinde bir artış olması halinde 330 TL seviyelerini hesaplıyoruz. Kısa vadede ise gram altın yatırımcısı için 303 TL seviyeleri alım fırsatı olabilecek noktalar olarak karşımıza çıkıyor.