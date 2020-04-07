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  4. 07 Nisan 2020 08:10

Altın fiyatları rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL bu sabah 6.77 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 7,32 civarında hareket ediyor. Altın fiyatları ise yükselişini sürdürüyor. Gram altın 361 liranın üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Altın fiyatları rekora doymuyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,77 civarında hareket ediyor.

Euro/TL ise 7,32 seviyesinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirten uzmnlar, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayayarak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı.

Gram altın dün 357 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü; bugün ise güne 361,32 liradan başladı.

Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.660,04 dolar civarında bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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