Altın fiyatları rekora koşuyor !

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini azalan küresel siyasi gerginliklere ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Haziran ayında faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri azaltan ABD verisine çevirmeleri ile birlikte Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesi yakınında işlem gördü.

Altının onsu ons başına 1,283.56 dolar seviyesinde yatay seyretti. Metal, Pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik askeri harekatı değerlendirme konusunda istekli olduğunun kaydedilmesi ile birlikte 1,295.56 dolara çıkarak 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Trump yönetiminin askeri harekatı bir seçenek olarak görmeye devam ettiğini, ancak Çin'in, Kim Jong Un rejimi üzerinde nükleer silah programını sonlandırması için baskı yapacağına ilişkin umut verici işaretler verdiğini kaydetti.

Sydney'de Fat prophets analisti David Lennox, "Altın fiyatlarını şimdilerde yönlendiren jeopolitik gelişmeler konusunda bir ilerleme yok," dedi ve "Piyasa şimdilerde, bu senaryodaki bir sonraki olayı, daha sonra ne olacağını bekliyor" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'de dün açıklanan konut ve New York imalat sanayi verileri, Fed'in faiz artırımına gitme olasılığını azalttı.

ABD dolarının 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Pazartesi günü yüzde 0.2 düştükten sonra yatay seyretti.

Çin'de Şanghay Altın Borsası'nda işlem gören yüzde 99.99 saflıktaki altının gram fiyatı yüzde 0.4 düşerek 285.82 yuana indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda, Haziran vadeli altın kontratları yüzde 0.3 düşüşle gram başına 286.40 dolara inerken, Haziran vadeli gümüş yüzde 0.8 kayıpla kilogram başına 4,238 yuana indi.

Spot gümüş yüzde 0.1 düşüşle ons başına 18.4009 dolara inerken, platin yüzde 0.1 düşüşle ons başına 982.63 dolar ve palladyum yüzde 0.3 kayıpla ons başına 787.82 dolara geriledi.