Altın fiyatları tarihi zirvesinde !

Dolar kurundaki artışın etkisiyle dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazancıyla 184,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan dolar kurundan bulduğu destekle günün ilk saatlerinde 185,7 lira ile tarihi zirvesini gördü. Altının gram fiyatı 184 lira civarında dengelendi.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını da 1.237 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1311 dolar civarında alıcı buluyor.

Uzmanlar, yurtiçi piyasalarda dolar kurunun yükselişini sürdürmesinin, altının gram fiyatının rekorlar kırmasında etkili olduğunu söyledi.

Uzmanlar dün ABD yönetiminin uluslararası tepkiye rağmen büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdığını anımsatarak, ABD ve İsrail’in bu tavrının bölgede tansiyonun artmasına neden olacağını vurguladı.